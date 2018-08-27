Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90888
ALTIN
241.308
DOLAR
6.2309
STERLİN
7.9565
EURO
7.2341

“Çıkaracağımız dersler var”

Kayserispor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

“Çıkaracağımız dersler var”

Kayserispor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:42
“Çıkaracağımız dersler var”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Kendi sahamızda kazanmak istediğimiz ve bunu için de pozisyonlar üretip net pozisyonlar bulduğumuz, sonucunda kazanamadığımız, 3. haftayı da yenilmediğimiz bir maçı değerlendiriyoruz. Maçın zor olacağını biliyorduk ama ikinci yarı 3-4 tane net pozisyon bulduk. Bunları değerlendirememek bizim adımıza sıkıntılı bir durum. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Takımın mücadelesinden memnunuz. Daha iyi olacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz. Malatyaspor da iyi mücadele etti” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
KayserisporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pazarlıkta son nokta!
Pazarlıkta son nokta!
Gol VAR, galibiyet YOK!
Gol VAR, galibiyet YOK!
“Bizim için 1 puan iyi”
“Bizim için 1 puan iyi”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim