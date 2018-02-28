CİHAT DURMAZ YÜZÜN'DEN AMELİYAT OLDU

3 saat süren başarılı bir operasyon geçiren kırmızı-beyazlı oyuncuyu takım arkadaşları ve teknik heyet yalnız bırakmadı.Bölgesel Amatör Futbol Lig’in 20. haftasında Araban Belediyespor-İnönü Üniversitesispor arasında oynanan maçta köprücük kemiği kırılan Cihat Vurmaz yüzünden operasyon geçirdi. 3 saat süren ameliyattan sonra serviste istirahat eden futbolcuyu takım arkadaşları ve sevdikleri yalnız bırakmadı. Futbolcunun sağlık durumuyla ilgili doktorundan bilgi alan İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, tecrübeli oyuncunun sağlığının iyi olduğunu söyledi. Yiğit, “Cihat Durmaz elmacık kemiğinden 3 saat süren başarılı bir operasyon geçirdi. Hastanede görevli ameliyatı gerçekleştiren doktorlarımıza teşekkür ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimizi ve spor camiasını orada görmek hem Cihat’a hem bizlere moral kaynağı oldu. İnşallah en kısa sürede kardeşimiz eski sağlığına kavuşacaktır. Futboldan ziyade oyuncumuzun sağlığı şuanda ilk planda, Cihat’ın futbol hayatından ziyade sağlığı bizim için önemli. En kısa zamanda iyileşip tekrar ayağa kalkıp aramıza döneceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendisine tekrar acil şifalar ailesine geçmiş olsun diliyoruz. Öte yandan Serkan Koçaslan da bugün ameliyat olacak. Kolu alçıya alınan kalecimiz Mehmet Enes Besnili ise gelecek hafta kolundan operasyon geçirecek. “diye konuştu. www.busabahmalatya.com - ÖMER ALİ DELİBAŞ