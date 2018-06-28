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Çiftpınar: "Bundan sonra tek düşüncem takımım"

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek. Çiftpınar, "Bundan sonra tek düşüncem takımım olacak" dedi.

Çiftpınar: "Bundan sonra tek düşüncem takımım"

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek. Çiftpınar, "Bundan sonra tek düşüncem takımım olacak" dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:51
Çiftpınar: "Bundan sonra tek düşüncem takımım"

Transferi için bir süredir Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor’un görüşme halinde olduğu Sadık Çiftpınar, taraflar arasında anlaşma olmayınca yuvada kaldı. Trabzonspor Kulübü ile Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer ücreti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve bu transferin şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi. 
Transfer görüşmelerini doğrulayan Sadık, kulübünün menfaati doğrultusunda hareket edeceğini, Trabzonspor ile fiyat konusunda anlaşılamadığını ifade etti. Kendisine sunulan teklifin gurur verici olduğunu kaydeden Sadık, “Transferde büyük bir kulübümüzün bana teklifte bulunması gerçekten hem kendim hem de kulübüm adına gurur verici. İki kulübün yönetimleri bir süredir görüşüyorlardı. Galiba fiyat konusunda anlaşma sağlanamamış. Sağlık olsun, demek ki hakkımda hayırlı olan buymuş. Ben Trabzonspor Kulübü’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Benimle ilgilendiler. Dün akşam Malatya’ya geldim ve çalışmalara başladım. Bundan sonra tek düşüncem takımım olacak” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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YENİMALATYASPORSADIK ÇİFTPINAR
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