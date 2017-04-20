Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını söyleyen Buz, “Maalesef 2-1’le kaybettik. Futbolcu kardeşlerimiz kazanmak istiyordu ancak olmadı. Penaltı golüyle 1-0 geriye düştükten sonra çok önemli pozisyonlar yakaladık. Özellikle Dialiba’nın yakaladığı pozisyonda kafayla vurmuş olsaydı 1-1’i yakalayabilirdik. 1-1’i yakalasaydık daha da farklı olurdu. İkinci devrede biraz daha pozisyona girmek istedik ancak kontra atakla ikinci golü kalemizde gördük. Taraftarlarımız bizi inanılmaz destekledi. En fazla ona üzüldüm. Yine de devam ediyoruz. Önümüzdeki Giresun maçına bakacağız. Ligde 6 maçlık bir periyot var. Tabii ki işi burada bitirebilirdik ancak camia ve futbolcular olarak devam etmemiz gerekiyor. Kaldı ki avantaj bizde ve kendi elimizle bu şampiyonluğu getirebiliriz. Onu da yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTE STANDART VAR”

Hakem Ali Palabıyık’ın kararlarını değerlendiren Buz, “Merkez hakem komitesine söylüyorum, onlardan rica ediyorum; biz de bir camiayız, mağdur durumda kalıyoruz. Faul olmayan bir pozisyonda maçın sonlarına doğru bir sarı kart gösterildi, bugün de çifte standart uygulandı. Ancak ne olursa olsun kendimize bakmamız gerekiyor. Bizim yakaladığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyor. Devam edeceğiz. Her şeye rağmen ne olursa olsun önümüzdeki haftalarda bu işi bitireceğiz” dedi.

“BİRAZ AKILLI OLALIM 5 PUAN ÖNDEYİZ”

Kalan haftalar için şampiyonluk hesabı da yapan Buz, “Şu 5 maç içerisinde, 2’de içeride oynayacağımız maç var. Biz gereken puanları alacağız. Diğer takımlar kendi aralarında hesaplarını yapsınlar. Bugün olayı yüzde 80 bitirebilirdik ama olmadı. Tam tersi oldu fark 5’e indi. Haftaya da Eskişehirspor-Sivasspor müsabakası var. Bizde biraz akıllı olalım, kenetlenelim. Ne olursa olsun devam edeceğiz. Bizi kolay kolay bu pistten dışarı atamayacaklar. Eskişehispor’u tebrik ediyorum, onlarda ellerinden geleni yaptılar ama biz önce kendimize bakmalıyız.” İfadelerini kullandı.

SADIK VE EREN YOK!

Sadık ve Eren’in Giresun maçında olmaması takımı nasıl etkileyecek sorusuna da yanıt veren Buz, “Sadık Çiftpınar dördüncü sarı kartını gördü. Yiğitcan Erdoğan ve Sezer var. Eren Tozlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz. Ayite bugün 45 dakika oynama şansını buldu. Ahmet Aras girdi, golünü attı. Olsun devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Ama biz mutlu sona erişeceğiz ondan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Desteğe ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI