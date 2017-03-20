Ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-0 yenildiği Samsunspor maçından beri yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, ilk 2 sırayı alan takımların Süper Lig’e yükseldiği TFF 1. Lig’de kalan son 9 maç öncesinde büyük avantaj elde etti. 20. haftada oturduğu liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan temsilcimiz, oynadığı son 6 maçın 5’inde galip gelip, 1’inde berabere kalarak başarılı bir grafiğe imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor üst sıralardaki takımların puan almakta zorlandığı haftalarda kazandığı puanlarla adeta zirvede tek başına kaldı. Yeni Malatyaspor’un adım adım Süper Lig’e yürümesi sarı-kırmızılı taraftarları şimdiden şampiyonluğun havasında soktu. Malatya’nın 11 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon dindirmek isteyen Yeni Malatyaspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular adeta kenetlendiler. Manisa maçı sonrası soyunma odasına inen yönetim, futbolcuların ‘pirimi artırın’ talebine olumlu yanıt verdi.

FATİH AVCI