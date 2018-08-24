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Çifte Bayram!

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayan Yeni Malatyaspor, hafta içi Şampiyonlar Ligi’nden elenen sarı lacivertlileri Aleksic’in tek golüyle 1 – 0 mağlup etti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan kaplanlar, Kurban Bayramı öncesi taraftarına çifte bayram yaşattı.

Çifte Bayram!

Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayan Yeni Malatyaspor, hafta içi Şampiyonlar Ligi’nden elenen sarı lacivertlileri Aleksic’in tek golüyle 1 – 0 mağlup etti. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan kaplanlar, Kurban Bayramı öncesi taraftarına çifte bayram yaşattı.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:34
Çifte Bayram!

Sezona Göztepe galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor zirve yürüyüşünde bir engeli daha aştı. Bu sezon ilk kez taraftarı karşısına çıkan sarı kırmızılılar yaklaşık 20 bin futbolseverin önünde Fenerbahçe’yi sahadan silerek zorlu karşılaşmadan 1 – 0 galip ayrıldı. Mısır’a transfer olan Azubuike, sakat olan Murat Yıldırım ve cezalı Issam Chabeke’den yoksun çıktığı maçta Fenerbahçe’ye ecel terleri döktüren kaplanlar, Aleksic’in müthiş golüyle maçı kazandı haftayı lider kapadı. Malatya Stadyumu’ndaki mücadeleyi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal protokol tribününden izledi.

 MAÇTAN DAKİKALAR:

14. dakikada sol kanattan Adem'in ortasında sağ kanatta göğsüyle topu kontrol eden Pereira’nın şutu üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Josef’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Ekici’nin vuruşu auta gitti.
31. dakikada sol çaprazdan Barış'ın şutunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

33. dakikada Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde Slimani'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

42. dakikada defansın hatası ile ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Slimani'nin şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.

49. dakikada Mehmet Ekici ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top Ertaç’ın kontrolünde dışarı çıktı.

54. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Silimani’nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
 

58. dakikada sağdan yapılan ortada Ertaç’ın uzaklaştıramadığı topu Barış kaleye gönderdi Sincere meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

70. dakikada Guilherme’nin uzun pasında topa gelişine vuran Aleksic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Malatya
Hakemler: Fırat Aydunus xx Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu xx
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Sincere xxx, Sadık xxx, Mina xxx, Rahman xxx, Aleksic xxx (Erkan dk. 90+5 ?), Guilherme xxx, Adem xxx, Ahmet Ildız xx (Donald dk. 65 xx) Pereira xx (Mustafa dk. 86 ?), Boutaib xxx
Yedekler: Farnolle, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Murat Akça, Erkan Kaş, Mustafa, Dia
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fenerbahçe: Volkan x, Hasan Ali x, Skertel xx, Neustaedter x, Şener x (Eljif dk. 78 x), Barış Alıcı xx (Alper dk. 78 ?), Ayew x, Mehmet Ekici x (Valbuena dk. 63 x), Mehmet Topal x, Josef x, Slimani xx
Yedekler: Kameni, Berke, Isla, Alper, Soldado, Giuliano, Dirar, Yiğithan
Teknik Direktör: Philip Cocu
Gol: Aleksic (dk. 70) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Aleksic, Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYeni Malatyaspor
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