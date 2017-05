Kiraz, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, CHP Battalgazi İlçe Başkanı Emin Dönmez, CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Hurşit Kuşçu ve partililerle birlikte Malatya İnönü Stadı önünde toplanarak, Malatya’da yeni yapılan stada verilecek isim konusunda açıklamalarda bulundu.Malatya İnönü Stadının 1970 yılında yapıldığını anımsatan Kiraz, “Önünde bulunduğumuz stadın tabelasında Malatya İnönü Stadyumu yazıyor. Bu stadyum iptal ediliyor ve yeni bir stadyum yapılıyor. Yeni bir stadyum Malatya açısından olumlu bir durum, gerçekten kapasitesi yüksek, güzel ve Malatya’ya yakışır bir stat yapılıyor. Bu arada Malatyaspor’da Süper Lig’e çıktı ve bizlerin, bütün Malatyalıların gurur kaynağı oldu. Tabi burada bir stat var, bu stadın bir ismi var. Bundan 47 yıl önce yapılan bu stada, önemli bir değerimiz olan 2. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz ve büyük bir devlet adamı olan İnönü’nün ismi verilmiş. Burası şimdi bir başka yere taşınıyor. Bu stat kalmayacak, yine bir tek stadımız olacak. Malatya ile özdeşleşmiş olan İnönü ismi üzerinden bir tartışma yapılmak isteniyor. Biz bu tartışmanın gerçekten nedenlerini anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiliz. İnönü bizim çok önemli bir değerimiz. Biz bütün değerlerimize, Turgut Özal’a da, İnönü’ye de, farklı değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Malatya'nın önemli bir değeri olan kayısıya her zaman sahip çıkıyoruz. Ama bu bir başka tartışma konusu çünkü her değerimize eşit şekilde saygı duymak ve sahiplenmek zorundayız. Dolayısıyla burası bir başka alana gidiyorsa, ismi de buradan alınıp oraya gitmelidir. İsim tartışmasının hiçbir anlamı yoktur. İnönü isminden kimin nasıl bir rahatsızlığı var, bunu da anlamak mümkün değildir. Birileri değerlerimiz üzerinde bile ciddi bir ayrımcılık yapıyor” diye konuştu.İnönü Üniversitesi karşısında yapılan yeni stadın isminin ‘İnönü Stadı’ olması gerektiğini ifade eden Kiraz, şunları söyledi: “Bir yeni üniversite kurulu, yeni bir yer yapılır ismi Turgut Özal olur, kayısı olur sonuna kadar saygı duyarız. Bununla ilgili hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil. Ama Malatya ile özdeşleşmiş, ‘stat’ denildiğinde akla İnönü Stadı gelen bir memlekette Malatyaspor Süper Lig’e çıkmışken ve güzel bir stat yapılmışken Malatya’yı bu tür tartışmalar içerisinde küme düşürmeye, bir alt lige itmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Burası İnönü Stadı’dır. Yeni yapılan yerde hiç tartışmasız İnönü Stadı olarak kalmalıdır. Çünkü İnönü, Malatyalı bir hemşehrimizdir, Malatya'nın önemli bir değeridir. Her siyasetçiye, her Malatyalıya düşen kendi değerine sonuna kadar sahip çıkmaktır. Aksi bizi bölüyor. Aksi bizi parçalar. Değerlerimiz üzerinden bile bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Biz Malatya olarak bölünmek istemiyoruz. Turgut Özal’da bizim, kayısı da ürettiğimiz ve dünyaya sattığımız bir ürün diyoruz. Malatya’da yaşayan bu insanların birbirleri içerisinde, kendi değerleri içerisinde bile birini ötekileştirmeye, birini bir yere taşırken birini yok etme anlayışına asla izin vermeyeceğiz. Yetkililere sesleniyoruz bu tartışma yanlış. Bu tartışmayı bitirecek durum şudur; yetkililerden birisi çıksın bir açıklama yapsın ‘stadı oraya taşıdık, stadın ismini de İnönü ismini de oraya taşıyoruz’ desin, bütün Malatya rahat edecek.”