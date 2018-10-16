Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98387
ALTIN
228.691
DOLAR
5.7760
STERLİN
7.6277
EURO
6.6929

CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı Malatya’da yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısının 20 Ekim Cumartesi günü Malatya’da yapılacağını belirtti. 

CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı Malatya’da yapılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısının 20 Ekim Cumartesi günü Malatya’da yapılacağını belirtti. 

16 Ekim 2018 Salı 16:45
CHP Spor Kurulu Bölge Toplantısı Malatya’da yapılacak

Kaya, CHP Spor Kurulunun, sporun sorunlarını belirlemek, sorunlara çözüm üretmek ve partilerinin spor politikasını anlatmak adına ülke genelinde toplantılar düzenlediğine dikkat çekerek bu kapsamda Doğu Anadolu Batı Bölge Toplantısının 20 Ekim 2018 Cumartesi günü Malatya’da yapılacağını ifade etti. 
Toplantıya Spor Kurulunun üyelerinin yanı sıra Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Tunceli’den de üniversite temsilcileri, sporla ilgili STK’lar, basın ve bireysel sporcuların katılacağını kaydeden Kaya, “Sporla ilgilenen, yönetici, sporcu, sporseverler katılacak ve Doğu Anadolu Batı Bölgesi’nin spor sorunlarını tartışacaktır” ifadelerine yer verdi. 

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E.Y. Malatyaspor, Frankfurt’ta futbolcu seçmeleri yaptı
E.Y. Malatyaspor, Frankfurt’ta futbolcu seçmeleri yaptı
Yeşilyurt hız kesmiyor!
Yeşilyurt hız kesmiyor!
Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim