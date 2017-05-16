Yeni Malatyaspor’un herkesin ortak değeri olduğunu ifade eden Kiraz, “Takımımız uzun süredir önemli bir çaba gösteriyordu. Bu konuda özellikle futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve Malatyaspor'a bu süreçte destek ve katkı veren herkesi kutlamak gerekiyor. Uzun bir aradan sonra çok büyük bir gurur yaşadık ve büyük bir başarı elde ettik. Malatya'nın Süper Lig’de olması demek şehrin de kültürel, ekonomik ve sosyal bir bütün olarak Süper Lig'de olması demek. Yeni Malatyaspor hepimizin ortak değeri, bugüne kadar nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da Yeni Malatyaspor’a sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Kiraz, Evkur Yeni Malatyaspor’un Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı son maçı izlemeye gideceklerini de belirterek, “Bizim bu konuda bir sözümüz vardı. Sivas’a gideceğiz ve takımımıza destek vereceğiz. Yeni Malatyasporumuz inşallah son maçını da kazanır ve şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı başarır. Ben Yeni Malatyaspor’a Sivasspor maçında da yürekten başarılar diliyorum. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de kalması da çıkması kadar önemli. İnşallah yeni yapılan stadımızda zevkli heyecanlı ve güzel maçlar izleyeceğiz ve nice başarılar elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

İHA