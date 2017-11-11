Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi gazetecilere konuşan Faslı oyuncu, sezon başında Ertuğrul Sağlam nezaretinde yapılan kampın kendilerini çok yorduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sezon başında çok yoğun tempolu bir kamp geçirdik. O kampın verdiği açıkçası bir yorgunluk var. O yorgunluk yavaş yavaş gitmeye başlayınca performansımızda yükseldi. Kendi performansımdan öte benim için takımın aldığı sonuçlar önemlidir. İnşallah iyi oyunumuz ve performansımız daha da katlanarak böyle devam eder. Başakşehir gibi takımlarla oynadığınızda eğer bulduğunuz pozisyonlarda gol atamazsanız sonucu pahalıya patlıyor. Maalesef onlar bize göre kale önlerinde daha başarılılardı. İki pozisyonları var onlardan ilki gol oldu. Bizim daha çok pozisyonlarımız vardı. Ama Başakşehir gibi takımlar yapılan hataları affetmiyor.”

“PERFORMANSIN SINIRI YOKTUR”

Adının diğer Süper Lig takımlarıyla anılmaya başlandığı yönünde sorulan bir soruya ise Chebake, “Hedefim ve önceliğim burada başarılı olmak. Benim adımın farklı takımlarda duyulması tabii güzel bir duygu, sergileyeceğim performansın elbette sınırı yoktur. Her şeye açığım ve ulaşmak istediğim bir nokta var. Ama ben bu ülkeyi bu şehri ve takımı çok seviyorum. Şimdilik buradayım ve Yeni Malatyaspor’un başarısı için ter döküyorum. Benim en iyi özelliklerimden birisi; takım atağa kalktığında ileri çıkarak ceza sahası içerisine iyi orta açabilmek. Daha başarılı pas atabilmek için çok çalışıyorum ama yorgunluğun vermiş olduğu negatif bir durumda var. Gittikçe çok çalışıp kendime geliyorum. Ceza sahası içerisine attığım ortalarda inşallah daha da düzelecektir. Alanyaspor’da çok iyi bir takım ve iyi hücum hattına sahipler. Defans hattında çok sağlam, hata yapmadan oynamamız gerekiyor. Başakşehir maçından sonra ikinci bir mağlubiyet yaşamak istemiyoruz. En kötüsü oradan yenilmeden puanla dönmeyi istiyoruz.” diyerek yanıt verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ