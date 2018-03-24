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CHEBAKE GALİBİYETTEN EMİN

Sarı-kırmızılı kulübün sağ bek oyuncusu Isssam Chebake, Gençlerbirliği maçını kazanacaklarını söyledi. Başkent temsilcisinin kendilerinden daha fazla baskıyla sahaya çıkacağını belirten Chebake, “Taktiksel bir maç olacak. Kendi sahamızdan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok. İnşallah bunu başaracağız.” Dedi.

CHEBAKE GALİBİYETTEN EMİN

Sarı-kırmızılı kulübün sağ bek oyuncusu Isssam Chebake, Gençlerbirliği maçını kazanacaklarını söyledi. Başkent temsilcisinin kendilerinden daha fazla baskıyla sahaya çıkacağını belirten Chebake, “Taktiksel bir maç olacak. Kendi sahamızdan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok. İnşallah bunu başaracağız.” Dedi.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 11:09
CHEBAKE GALİBİYETTEN EMİN

Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün Faslı oyuncusu Issam Chebake, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Gençlerbirliği maçından alacakları 3 puanla daha da rahatlayacaklarını söyledi.

“BURALARA TESADÜFEN GELMEDİK”

Son iki maçta rakipler karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını belirten Issam Chebake, “Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları bizim aleyhimize de dönebilirdi. Mücadeleler sürekli orta alanda geçti. Bazen yapılan basit bireysel hatalar maçın skorunu belirleyebiliyor. Benim açımdan oynadığımız sistem ile ilgili sorun yok. Bugüne kadar birçok sistemde oynadım. Tabii son iki maçta oynadığımız sistemlere takımın uyum sağlaması gerekir. Ben her türlü sistemde de oynayabildiğim için 4-3-3 veya 5-3-2 benim için fark etmez. Kesinlikle küme düşme endişemiz yoktur. Eğer bu sistemle devam edeceksek öncelikle buna uyum sağlamamız lazım. Bu sistemin iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Gençlerbirliği maçı için çok iyi çalışacağız. Söylediğim gibi düşme endişemiz kesinlikle yoktur. Çünkü biz şuan ki sıralara tesadüfen gelmedik. Hep çalışarak geldik. Böylede devam edecek. Gençlerbirliği buraya bizden daha fazla baskıyla gelecek. Bunu bizim aleyhimize çevirmeye çalışacağız. Taktiksel bir maç olacak. Kendi sahamızdan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok. İnşallah bunu başaracağız.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Isssam Chebake
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