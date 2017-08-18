Sivasspor maçının hazırlıklarını takımla birlikte sürdüren Yeni Malatyaspor’un Faslı sağ bek oyuncusu Issam Chebake, idman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Chebake, takımın maç oynadıkça daha hazır hale geleceğini vurguladı. Issam Chebake, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bize biraz zaman lazımdı. Hala biraz zamana ihtiyacımız var. Takımımız her geçen gün daha da iyi olacaktır. Seyircisiz olmasına rağmen sezonun ilk maçı olması bizim açımızdan en büyük motivasyon kaynağıydı. Tabii seyircimiz olsaydı durum o zaman daha farklı olurdu. Nasıl başlarsak öyle gideceğimizi bildiğimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyordu. Şuan da % 100 hazırım. Sadece hepimizin maç eksiği var. Futbolcunun kendisini en iyi hazır olduğunu hissetmesi için maç oynaması gerekir. Her oynanan maçtan sonra daha iyi performans yakalayacağımıza inanıyorum. Sivasspor ilk hafta kayıp ettiği puanların telafisini arayacaktır. Bizim açımızdan da zor bir maç olacak. Sonuç olarak ilk hafta kazandığımız 3 puana bir 3 puan daha eklemeye çalışacağız.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ