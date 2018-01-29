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CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan müsabakada sarı kart gören Godson Azubuike cezalı duruma düştü. 

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Evkur Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan müsabakada sarı kart gören Godson Azubuike cezalı duruma düştü. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig’de haftayı Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle kapatan Malatyaspor, 20. haftada oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi orta sahanın önemli ismi Azubuike’yi kaybetti. Nijeryalı futbolcu Sivasspor müsabakasının 38. dakikasında sarı kart gördü. Bu kartla toplamda 4 sarıya ulaşan Azubuike, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da oynanacak olan Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Genç oyuncu, bu sezon toplam 17 resmi müsabakada forma giydi. Azubuike, Malatyaspor’un en istikrarlı futbolcularından biri olarak dikkat çekiyor. 

İHA

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