22 Mayıs 2017 Pazartesi

Çeyrek final heyecanı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2017 yılı Kurumlar Arası Birlik ve Beraberlik Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:23
Çeyrek final heyecanı

  19 takımın katılımıyla iki haftadır süren organizasyonda oldukça çekişmeli maçlar oynanırken, 4 grupta ilk iki sırada yer alan 8 takım çeyrek final biletini aldı. A Grubu’nda bütün maçlarını kazanan Büyükşehir Belediye B takımı ile 9 puanlı Şöhretler takımı, B Grubu’nda 9 ar puanlı MASKF ile Büyükşehir Belediye A takımı, C Grubu’nda Esnaflar ile Yeşilyurt Belediyesi, D Grubu’nda TÜFAD ile Avukatlar çeyrek finale çıkan takımlar oldu.

“240 KURUM ÇALIŞANINA SPOR YAPTIRDIK”
  Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı Fatih Avcı, tüm sporseverleri halı sahaya davet ederek, “Son yıllarda en mücadeleci ve güçlerin bir birine denk olduğu bir turnuva geride kalıyor. Son 8’e spor camiasından sadece 3 takımın kalabilmesi aslında diğer kurumlarımızın da ne denli hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Burada ilk 3 takım hediye ve kupalarla ödüllendirilecek ama diğer 19 kurumumuz da bizim için şampiyon hükmündedir. 15-20 gün boyunca hakemlerle beraber tam 240 civarında kurum çalışanımız düzenli bir spor aktivitesi içine girdi, spor yaptı. Farklı kurumlarda çalışan bir çok insan bir biriyle tanıştı. Sadece Burhan isimli bir Esnaf arkadaşımızın çaprazları koptu onun dışında şimdilik ciddi bir sakatlık olmadı. İnşallah Perşembe akşamı finali oynatarak, 2017’nin şampiyonunu belirlemiş olacağız” ifadesini kullandı. 

MEHMET KIROĞLAN
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