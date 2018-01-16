Ceylanlar Kıbrıs'ı eli boş gönderdi

Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçta Engelsiz Ceylanlar maça hızlı başladı. Üst üstte attıkları sayılarla ilk periyodu 27-18 önde tamamlayan Ceylanpınar takımı ilk yarının sonuna kadar üstünlüğünü sürdürerek devre arasına da 43-36 önde girdi.İkinci yarı maçtaki çekişme devam ederken ev sahibi ekip üçüncü periyodu 53-48 üstün bitirdi. Son periyotta da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Engelsiz Ceylanlar salondan 74-66 ayrıldı.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçtan sonra bir açıklama yapan takım antrenörü Metin İdoğ, zorlu bir maçı almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Süper lig iddialarını güçlendirdiklerini dile getiren İdoğ, "Kıbrıs Bedensel Engellileri, Ceylanpınar'da ağırladık. Kıbrıs gibi bir ülkeyi Ceylanpınar'a getirdiğimiz için gururluyuz. Süper lig iddiamızın devam edebilmesi için Kıbrıs'ı yenmemiz gerekiyordu. Çok şükür seyircilerimizin desteğiyle maçı aldık. Bundan sonraki maçlarında Kıbrıs takımına başarılar diliyoruz. Son bir maçımız kaldı. Bu maçtan da galip ayrılabilirsek ikinci devreye daha rahat başlayacağız. Bu zaferimizi başta belediye başkanımız Menderes Atilla'ya ve tüm Ceylanpınarlılara armağan ediyoruz" diye konuştu.