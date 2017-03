Elazığspor maçı hazırlıkları için Malatya’da toplanan Yeni Malatyaspor ‘da Sportif Direktör Ali Ravcı, yollarına temkinli devam edeceklerini söyledi. Ravcı, ligin 26. haftasında sahalarında oynayacakları Elazığ derbisine Malatya’da en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydederek, “Önemli bir haftayı daha geride bıraktık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Kalan bir 90 haftamız var. Her maça olduğu gibi doğunun derbisi diye adlandırılan Elazığ maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanmak zorundayız daha doğrusu. Biz her maçı ciddiye alıyoruz. Bazen dışarıdan bu işi bitirdiğimize dair söylemler oluyor. Bir defa şunu söylemek lazım, futbol hiçbir zaman ne hata kabul ediyor, ne de rehavet kabul ediyor. Biz ligin sonu gelmeden, puansal açıdan bu işi garantilemeden ‘şampiyon olduk’ diyemeyiz. Çünkü futbolda her an her şey olabilir. Biz de zor bir ligde oynuyoruz” diye konuştu.

“ELAZIĞ MAÇI SERİNİN DEVAMI İÇİN ÖNEMLİ”

Ravcı, kendisinin de bir Malatyalı olarak 3 yılda ikinci şampiyonluğuna yakın olmaktan dolayı ayrı bir gurur yaşadığını kaydederek, “Her zaman bu takımın bir parçası olduğum için gurur duydum. Takımımıza katkımız olduysa ne mutlu bize. 3 senede çok güzel işler yaptık, güzel şeyler başardık. Tabi bu sezon halen temkinliyiz. Dediğim gibi futbolda asla rehavete yer yok. Önümüzde daha oynayacağımız 9 maçımız var. Daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor, daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Biz elimizdeki futbolcu grubuna her zaman güvendik ve inandık. Bu işin sonunun da güzel olacağına canı gönülden inanıyoruz. Önümüzde doğunun derbisi var. Ben dost ve kardeş şehir Elazığ ile oynayacağımız bu maçın centilmenlik çerçevesi içerisinde geçmesini diliyorum. Evet, rekabetimiz devam edecek ama dostluğumuz da devam edecek” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI