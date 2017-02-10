10 Şubat 2017 Cuma

Cengâver Sadık savaşmak için hazır!

Yeni Malatyaspor savunmasının en kilit oyuncusu pozisyonunda olan Sadık Çiftpınar yaşadığı diz sakatlığının ardından sahalara döneceği günü bekliyor.

10 Şubat 2017 Cuma 13:25
Cengâver Sadık savaşmak için hazır!

  Antalya kampının kendisine çok iyi geldiğini ifade eden başarılı savunmacı Sadık Çiftpınar ligde ilk devre mücadele eden takımının da kaliteli bir takım olduğunu, ancak yeni gelen oyuncularla birlikte daha kaliteli bir takım olduklarını ifade etti. Yeni transferlerin katkı sağlayacaklarına inandığını belirten Çiftpınar, "Takımımıza yeni katılan arkadaşlar oldu. Gerçekten hepsi çok karakterli ve kaliteli futbolcular. İkinci devrede alacağımız galibiyetlerde onların da çok büyük paylarının olacağına inanıyorum. Dediğim gibi zaten ilk devreden kalan takımımız çok kaliteli bir takımdı, 34 puan toplandık. İlk yarıya liderle kafa kafaya girdik. Şimdi ikinci yarıda yeni gelen arkadaşlarımızla beraber güzel bir takım olup, sahaya da performansımızı yansıtarak galibiyetler almak istiyoruz. Ben de sakalıktan yeni çıktım ve hazırım" diye konuştu.

FATİH AVCI
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