TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da yer aldığı ziyarete 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın yanı sıra Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Gül, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, Tuzlaspor Başkanı Murat Erdoğan, Çatalcaspor Başkanı Hasan Gökçe, Tire 1922 Spor Başkanı Mutlu Sarayköylü, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ve Anadolu Bağcılar Kulübü Başkanı Murat Şahin katıldı. Başkan Yıldırım Demirören ayrıca TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Sinan Özeçoğlu ile de Riva'da bir araya geldi. Ziyaretlerde hediye takdimi de yapıldı.

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