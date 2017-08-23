23 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Cengiz Günaydın TFF’yi ziyaret etti

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin Malatyalı Başkanı Cengiz Günaydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde nezaket ziyaretinde bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:46
Cengiz Günaydın TFF’yi ziyaret etti

  TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da yer aldığı ziyarete 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın'ın yanı sıra Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Zeki Gül, Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, Tuzlaspor Başkanı Murat Erdoğan, Çatalcaspor Başkanı Hasan Gökçe, Tire 1922 Spor Başkanı Mutlu Sarayköylü, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak ve Anadolu Bağcılar Kulübü Başkanı Murat Şahin katıldı. Başkan Yıldırım Demirören ayrıca TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Sinan Özeçoğlu ile de Riva'da bir araya geldi. Ziyaretlerde hediye takdimi de yapıldı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya