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Cedi Osman’ın kariyer gecesi

NBA’de Cleveland Cavaliers’ın Philips Arena’da karşılaştığı Atlanta Hawks’ı 123-107 mağlup ettiği mücadelede milli basketbolcu Cedi Osman, kariyer rekoru kırdı. Cedi, Atlanta potasına 16 sayı atarken, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Atlanta Hawks oynayan diğer milli oyuncu Ersan İlyasova 12 sayı attı.

Cedi Osman’ın kariyer gecesi

NBA’de Cleveland Cavaliers’ın Philips Arena’da karşılaştığı Atlanta Hawks’ı 123-107 mağlup ettiği mücadelede milli basketbolcu Cedi Osman, kariyer rekoru kırdı. Cedi, Atlanta potasına 16 sayı atarken, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Atlanta Hawks oynayan diğer milli oyuncu Ersan İlyasova 12 sayı attı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:11
Cedi Osman’ın kariyer gecesi

NBA’de Cleveland Cavaliers’ın Philips Arena’da karşılaştığı Atlanta Hawks’ı 123-107 mağlup ettiği mücadelede milli basketbolcu Cedi Osman, kariyer rekoru kırdı. Cedi, Atlanta potasına 16 sayı atarken, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Atlanta Hawks oynayan diğer milli oyuncu Ersan İlyasova 12 sayı attı.

NBA’de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Günün önemli müsabakalarından olan maçta iki milli basketbolcu karşı karşıya geldi. Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Ersan İlyasova’nın takımını Atlanta Hawks’ı 123-107 mağlup etti. Cedi, ilk kez ilk 5 başladığı karşılaşmada kariyer rekorunu kırdı. Genç oyuncu, 38 dakikada sahada kaldı ve 16 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Cleveland’da ayrıca Kyle Korver 30 sayı, 3 ribaund ve LeBron James 22 sayı, 19 asist, 12 ribaund ile mücadele etti.

Atlanta’da ise Ersan İlyasova 12 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalma ile takımına katkıda bulunurken, Dennis Schroder’ın 25 sayı, 5 ribaund ve Taurean Prince 15 sayı, 3 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA’de günün sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 95 - Los Angeles Clippers: 108

Philadelphia 76ers: 100- New Orleans Pelicans: 82

Atlanta Hawks: 107 - Cleveland Cavaliers: 123

Boston Celtics: 91 - Indiana Pacers: 97

Houston Rockets: 130 - Denver Nuggets: 104

Miami Heat: 91 - Milwaukee Bucks: 85

Utah Jazz: 106 - Charlotte Hornets: 94

Chicago Bulls: 114 - Minnesota Timberwolves: 113

Sacramento Kings: 100 - Portland Trail Blazers: 118
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