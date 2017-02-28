Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Caner Arıcı, Altınordu karşısında dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Uzun süre sakat futbolcuların çokluğuyla uğraşan ancak buna rağmen ligde aldığı iyi sonuçlarla liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da Caner Arıcı şoku yaşanıyor. Altınordu karşılaşmasında üç sarı kartla mücadele eden tecrübeli futbolcu, 83’ncü dakikada gördüğü sarı kartla, dördüncü kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Caner Arıcı, ligin 9’ncu haftasında Elazığspor deplasmanında, ligin 16’ncı haftasında Boluspor deplasmanında, Ligin 22’nci haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında sarı kart görmüştü. Arıcı, ligin 23’üncü haftasında deplasmanda oynanacak olan Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Altınordu maçının ikinci yarısında sakatlanan Ferhat Kiraz’in ise ilk kontrolünde ciddi bir şey çıkmazken, Balıkesirspor maçında riske edilmeyeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ