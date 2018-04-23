Caner Çıktı, Gökhan Girdi

Caner, maçın 53. dakikasında yerini sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Gönül'e bıraktı. Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Caner Erkin, maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda kendini yere bırakan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam eden Caner Erkin, bu müdahaleden sonra sadece 2 dakika sahada kaldı. 53. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Alanyaspor karşılaşması sonrasında sakatlanan ve takımdan uzak kalan Gökhan Gönül, 2 maç aradan sonra forma giydi.