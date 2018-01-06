Yeni Malatyaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 3 genç yeteneği renklerine bağladı. Geleceğin takımını kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig takımı Elazığspor’dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu’ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig ekibi Düzyurtspor’dan Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, aldıkları oyuncuların geleceğe yönelik transferler olduğunu söyledi. Transfer ettikleri 3 futbolcunun da geleceğe dönük yetenekli futbolcular olduğunu kaydeden Gevrek, “Berk olsun, Gökhan olsun, Mustafa olsun bunlar genç ve yetenekli futbolcular. Bu transferleri geleceği düşünerek yaptık. Nasıl geçmişte bir Azubuike, bir Rahman Buğra, ya da bir Sadık’ı genç kontenjanından bugün buralara getirdiysek, bu oyuncular da tecrübe kazandıktan sonra kulübümüze uzun yıllar hizmet edecektir diye düşünüyorum. Taraftarımız rahat olsun takımımızı güçlendirecek transferleri yapacağız. Bu oyuncular söylediğim gibi geleceğin takımını kurmaya yönelik oyuncular” dedi.

İHA