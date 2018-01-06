06 Ocak 2018 Cumartesi

Camiaya yıldız beklerken…

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, A takımda nokta transfer diye tabir edilen direkt oynayabilecek oyuncu almadan, 3 genç futbolcuyla büyük oranda anlaştı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:59
Camiaya yıldız beklerken…

Yeni Malatyaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında 3 genç yeteneği renklerine bağladı. Geleceğin takımını kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig takımı Elazığspor’dan Berk Yıldız, TFF 2. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu’ndan Gökhan Akkan ve TFF 3. Lig ekibi Düzyurtspor’dan Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, aldıkları oyuncuların geleceğe yönelik transferler olduğunu söyledi. Transfer ettikleri 3 futbolcunun da geleceğe dönük yetenekli futbolcular olduğunu kaydeden Gevrek, “Berk olsun, Gökhan olsun, Mustafa olsun bunlar genç ve yetenekli futbolcular. Bu transferleri geleceği düşünerek yaptık. Nasıl geçmişte bir Azubuike, bir Rahman Buğra, ya da bir Sadık’ı genç kontenjanından bugün buralara getirdiysek, bu oyuncular da tecrübe kazandıktan sonra kulübümüze uzun yıllar hizmet edecektir diye düşünüyorum. Taraftarımız rahat olsun takımımızı güçlendirecek transferleri yapacağız. Bu oyuncular söylediğim gibi geleceğin takımını kurmaya yönelik oyuncular” dedi.

İHA

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