 “CAMİAMIZ BİZE GÜVENSİN” DİYOR

Antalya kampında ligin ikinci yarısı ve kendisi hakkındaki merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Sadık Çiftpınar, Osmanlı maçını kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

“Osmanlıspor’u yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Devre arası kampını çok iyi değerlendiklerini belirten Sadık, “Yaklaşık 15 günlük bir kamp sürecinin sonuna geldik. Kısmetse inşallah Osmanlı maçıyla ikinci yarıya başlayacağız. Biz takım olarak nasıl ligin ilk yarısında beklentilerin üzerinde bir mücadele örneği sergilediysek, ikinci yarıda da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Antalya kampımız çok iyi geçti, ikinci yarıya çok iyi hazırlandık. İnşallah Cumartesi günü Osmanlıspor’u yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.



“Ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Sadık izletmek istiyorum”

Kendi durumuyla ilgili de konuşan Sadık, sözlerini söyle sürdürdü:“Bu sezon ilk kez forma giydiğim Süper Lig’de ilk yarı itibariyle elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. İnşallah ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Sadık izletmek istiyorum. Bunun içinde çok çalışıyorum. Tabi devre arasında resmi olarak olmasa da dolaylı yollardan birkaç transfer teklifi aldım. Ben şuan buranın futbolcusuyum ve Malatya’da çok mutluyum. Elbette ki ileriye dönük hedeflerim var, ancak şuan için hedefim Yeni Malatyaspor ile başarılı olmak. Camiamız bize güvensin, ligin ikinci yarısında onları mahcup etmeyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım saha elimizden gelenin en iyisini yapmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

