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“Camia Olarak İyi Hazırlanmamız Lazım”

“Sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız” 

“Camia Olarak İyi Hazırlanmamız Lazım”

“Sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız” 

busabahmalatya
busabahmalatya
19 Mart 2018 Pazartesi 16:21
“Camia Olarak İyi Hazırlanmamız Lazım”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ikinci yarısında kötü oynadıklarını belirterek, “Artık önümüze bakmalıyız. Bu anlamda Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacağız. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi. 
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşması ve takımdaki son durumla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ligin 27. haftasındaki Gençlerbirliği maçının önemine de vurgu yaptı. 

“Sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız” 
Trabzonspor karşısında ikinci yarıda kötü oynadıklarını belirten Gevrek, “Maçın ilk yarısında her anlamda iyi oynadık, ancak ikinci yarıda kötü olan taraftık. Bu da yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. Ne söylersek söyleyelim, kaybedilen puanlar kaybedilmiştir. Bizim bu maçı unutup önümüze bakmamız lazım. Çünkü önümüzde çok önemli Gençlerbirliği maçı var. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu anlamda sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız” ifadelerini kullandı. 

“Düşme barajını yukarı taşıdı” 
Küme düşme barajının yükselebileceğini de dile getiren Adil Gevrek, “Bu hafta oynanan maçlarda alttaki takımların çoğu kazandı. Bu da bir anlamda düşme barajını yukarı taşıdı diyebiliriz. Bakıldığında Karabük dışında havlu atmış takım yok. Bu nedenle kalan haftalarda maçların zorluk derecesi yüksek olacaktır. Hiçbir takımın yerinde rahat olacağını sanmıyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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YENİMALATYASPORAdil GevrekBusabah
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