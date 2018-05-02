Çalışmalar Eksik Başladı

Yeni Malatyaspor, İstanbul’da bulunan Teknik Direktör Erol Bulut’un yokluğunda takımı 1. yardımcı Antrenör Turgay Karslı çalıştırırken, futbolcuların çalışmada moralli oldukları gözlendi. Isınma hareketlerinin ardından yapılan İstasyon çalışmasıyla son bulan antrenmana hafif sakatlıkları olduğu açıklanan Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Aly Cissokho ve Issıar Dia katılmadı. Antrenmanın başında futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yapan Turgay Karslı, sonuna yaklaşılan ligin rehaveti affetmeyeceğini, bu nedenle sezon başındaki ciddiyetle çalışmaları uyarısında bulundu. Sarı-kırmızılı takım daha sonra kurulan istasyonlarda çabukluk ve kondisyon çalışması yaptı. Hazırlıklarına Cumartesi gününe kadar Malatya’da devam edecek olan Malatya temsilcisi, aynı gün maçın oynanacağı İzmir’e gidecek

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi