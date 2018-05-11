Çalışma bitti yolculuk bugün

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile berabere kalarak puanını 40’a taşıyan Yeni Malatyaspor Galatasaray ile prestij maçına çıkmaya hazırlanıyor. Malatya temsilcisinde hedef Galatasaray ve Kayserispor maçlarından 4 puan alarak ligi 44 puanla bitirmek. Ligde kader haftalarına girilmesi nedeniyle zor bir maça çıkacak olan Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut antrenmanda futbolcularına uyarılarda bulundu. Bulut’un futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Sizler bu sezon ortaya koyduğunuz örnek ve de saygı duyulacak mücadelenizle önemli bir iş başardınız. Yeri geldi bize katı savunma yapıyor denildi, yeri geldi hoş olmayan yorumlar yapıldı. Ancak kişinin hesap vereceği en büyük mahkemenin vicdanı olacağı gerçeğini unutmadan yolumuza devam ettik. Bundan sonra da bu böyle olacak" dediği öğrenildi. Malatya’da çarşamba ve perşembe günleri taktik çalışan oyuncular, bugün ise kısa bir ter idmanı yaparak zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı kafile bugün saat 15.00’de havayolu ile maçın oynanacağı İstanbul’a hareket edecek.

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