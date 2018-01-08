08 Ocak 2018 Pazartesi

Çalımbay çok üzülmüş!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Malatyaspor’a karşı aldıkları mağlubiyeti aklından çıkaramayan deneyimli isim, “En çok üzüldüğüm maç” dedi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:53
Çalımbay çok üzülmüş!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Takıma ligin ortasında gelen bir teknik direktör olarak sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, “Geldikten sonra 1-2 hafta bocaladık. En üzüldüğüm maçlardan birisiydi Yeni Malatyaspor. Takımımızı daha iyi tanımak için zaman gerekiyordu. Milli maç arası çok kısaydı. Milli maç arası için hemen Antalya’ya geldik. Devre arası kampı bizim için çok iyi olacak demiştik. Uzun süre bir arada olarak çalışacağız. Bu nedenle bu ara bizim için çok önemli. 2 arkadaşımız hariç takımımızın hepsi buraya geldi. Gelmeyen arkadaşlarla ilgili de gerekli işlemler yapılacaktır. Saha içi ve saha dışı çalışma programlarımızı yaptık. Hazırlık maçlarımız var” diye konuştu. Yeni Malatyaspor- Trabzonspor arasında 21 Ekim günü oynanan karşılaşma, Okay Yokuşlu’nun 45+2. dakikada kendi kalesine attığı golle Yeni Malatyaspor’un 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 

İHA

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