22 Mayıs 2017 Pazartesi

Çakır’dan davet var

Malatya şehrinin 11 yıl sonra yeniden Süper Lig’e çıkması nedeniyle yapılacak kutlama töreni bugün gerçekleştirilecek.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:36
Çakır’dan davet var

  Saat 17.30’da Yeni Malatyaspor’u taşıyan üstü açık otobüsün Kışla Caddesi’nde başlayacak şehir turuyla start alacak tören Belediye Binası Yanı’nda kurulan Miting Meydanı’ndaki konser ile devam edecek. Kutlama etkinliklerine Malatyalıları davet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Bu başarı kolay sağlanmadı. Futbolcularımızdan şehrimizin her ferdine kadar herkesin emeği var. Zor günlerine mağlubiyetlerine nasıl ki üzüldüysek şimdi sevinme sırası. Bütün Malatyalıların meydanlara çıkarak takımımızı coşkulu bir şekilde desteklemelerini istiyoruz. Malatya şehrinin bu başarısını, takımına sevgisini göstermek için iyi bir fırsat. Kulübümüz oldukça güzel bir program hazırlamış, özellikle taraftarlarımızın Süper Lig özlemini çok iyi biliyoruz. Şimdi TFF 1. Lig’e veda, Süper Lig’e merhaba deme zamanı.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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