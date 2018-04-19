Çakır’a Sürpriz Doğum Günü

Yeni Malatyaspor Derebeyleri taraftar grubu üyeleri, Dernek Başkanı Murat Soysal liderliğinde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplandı. Taraftarlar daha sonra hazırladıkları pastayla birlikte Başkan Çakır’ın odasına girerek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Çakır, daha sonra pastadaki mumları üfledi. Pasta kesiminden sonra taraftarlarla birlikte toplu fotoğraf çektiren Başkan Çakır, sürpriz doğum günü kutlamasından dolayı taraftarlara teşekkür ederek, "Ben doğum günümü unutmuştum, ama bize hatırlatmış oldular. Cefakar taraftarlarımız Malatyamızın arkasında dimdik duran, takımı kötü zaman da güzel zaman da destekleyen taraftarlardır. İnce düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Derebeyiler Taraftarlar Grubu Başkanı Murat Soysal ise, "Her anlamda bizim arkamızda duran, bize belediye başkanlığı değil de babalık yapan, hem şehre hem taraftarlara hem Malatyaspor’a desteklerini esirgemeyen başkanımız her şeyin en güzeline layık. İnşallah ailesiyle birlikte nice sağlıklı yıllar geçirir. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. busabahmalatya.com