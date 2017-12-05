Sarı-kırmızılı takımın Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Nurettin Soykan Tesisleri’nde önemli açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımdaki son durumu değerlendirdi.

ÇAKIR GALİBİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Akhisar maçında 3 puan almalarına Cüneyt Çakır’ın izin vermediğini kaydeden Ravcı, “İki takımın da şiddetle ihtiyacı vardı. Böyle bir maçtan 1 puanla dönüyoruz. Ama 3 puan da olabilirdi, maalesef bunun önüne Cüneyt Çakır geçti. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız vardı. Aslında maç boyunca konuşulacak çok şey var. Bize karşı sarı kartlarda oldukça cömert davranması, bütün taktir haklarını Akhisar’dan yana kullanması ve son dakikada verilmeyen penaltı maçın önüne geçti. Ben öncelikle bütün futbolcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Hemen hemen Akhisar’a karşı hiç pozisyon vermediler. Bizde birçok pozisyon yakaladık. 3-4 haftadır zaten o konuda hiç sıkıntı yaşamıyoruz, ama son vuruşlarda sıkıntı yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

CÜNEYT ÇAKIR MAÇ SEÇİYOR

Ravcı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede de bulunarak, tecrübeli hakemin maç seçtiğini ve Avrupa’da farklı Türkiye’de farklı maç yönettiğini ileri sürdü. Ali Ravcı, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Cüneyt Çakır maç seçiyor. Avrupa’da farklı, Türkiye’de farklı maç yönetiyor. Zaten maça başlamadan önceki konsantrasyon eksikliği de maça yansıdı. Belki de takımları küçük gördüğündendir. Çünkü siz futbol oynarken de rakip takımı küçümserseniz başınıza iş açarsınız. O yüzden dediğim gibi söylenecek çok şey var, ama giden de bir 2 puanımız var. Bu konuda hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yaklaşık bir 6-7 puan kaybımız var, hakemlerin sezon başından beri yaptıkları fahiş hatalardan dolayı."

AYTAÇ VE MURAT YOK!

Son olarak Göztepe maçıyla ilgili konuşan Sportif Direktör Ravcı, şöyle konuştu: “Eksiklerimiz var. Maalesef boş yere gösterilen sarı kartlardan dolayı Aytaç Kara ve Murat Yıldırım Göztepe maçında oynayamayacaklar. Bunun dışında Sadık ve Adem’in ufak sakatlıkları var. Onları da riske etmeyip dinlendirdik bugün. Bu hafta inşallah bir 3 puanla tanışma fırsatını buluruz.”