Yeni stadın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çakır, “Genel manada bakıldığı zaman hizmete açılacak aşamaya geldi. Tabi futbol oynamaya elverişli olması için de federasyonun bazı talepleri var. Bunlar da giriş çıkışlar, kapılar, oradaki turnikelerin passolig sistmemine uygun hale getirilmesi gibi. Bir de yolların gidişiyle ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Yolla ilgili zaten buranın projesini hazırlamıştık. Karayollarımız ihalesini yaptı, şuan inşaata başlamış oldular. Dolgu çalışmaları, kavşakta hızla devam ediyor. Bir yandan da tabii içeride locaların eksiklikleri vardı. Bunu da bakanımız olsun, genel başkan yardımcımız olsun takip ediyorlardı. Adil Gevrek ile birlikte stat gezileri yaptığımızda oradaki eksikliklerle ilgili bakanımızla da görüşüldü. Oraya da bildiğim kadarıyla 5 ya da 7 milyon TL civarında bir kaynak ayrıldı. Büyük ihtimalle belediyemiz ile bir protokol yaparak, bizlerin aracılığıyla ve Spor Toto desteğiyle o stat içerisindeki eksiklikler giderilecek” ifadelerini kullandı.

“Çim sahada bir eksiklik olmaz ise maç oynanır, bir sıkıntı yok”

Çakır, stadın eskilerinin ligin ikinci haftasına kadar tamamlanacağını da belirterek, “Biliyorsunuz ilk maç 11 Ağustos’ta. İlk maç cezalıyız, seyircisiz oynanacak bir maç. Belki çimlerin güçlendirilmesiyle ilgili eksiklikler var, oranın bakım ve düzeniyle ilgili. Bu çalışmalar da devam ediyor. Genel manada bakıldığı zaman aslında stadımız hazır ama bu söylediğimiz küçük ayrıntılardan kaynaklanan eksiklikler var. Yani bir sonraki maça yetişir kanaatindeyim. Malatya’da ilk oynayacağımız maç 23-24 Ağustos’a denk geliyor. O aşamaya kadar da ben o eksikliklerin giderileceği kanaatindeyim. Bir yandan da oradaki kavşak çalışması ve şehir yönündeki çevre yoluna üçüncü alternatif bir bağlantı yolunun yapılması ve orada yapılacak bir istinat duvarıyla birlikte genişletilmiş olacak. Kavşak ve çevreyolunun genişletilmesi çalışması orada bir 3-4 ay devam edecek. Ama seyircilerimizin gidiş gelişlerini sağlayacak bağlantı yollarımız var zaten. Bu yolları maç öncesi genişleteceğiz. Teknik manada eğer çim sahada bir eksiklik olmaz ise maç oynanır, bir sıkıntı yok. Biz oynanacak diye görüyoruz. Ama çim olarak bir eksilik olur mu, buna da teknik olarak teknik ekibin bakması lazım” diye konuştu.

İHA