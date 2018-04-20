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Çakır Özel Misafirlerini Ağırladı

Atletizm ve Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonası olan engelli sporcular oluşan heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti.

Çakır Özel Misafirlerini Ağırladı

Atletizm ve Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonası olan engelli sporcular oluşan heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti.

20 Nisan 2018 Cuma 12:09
Çakır Özel Misafirlerini Ağırladı

10 - 11 Mart 2018 tarihleri arasında Kocaeli’de Bilek Güreşi Şampiyonası ile 30 Mart 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonasına katılarak dereceye giren Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediyesinin engelli sporculara verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini belirten, Milli atlet Ramazan Çuğlan, "Mart ayında bilek güreşinde Kocaeli de, 65 kg da 2 altın madalya, Türkiye bedensel engelliler atletizm şampiyonasında da toplanda 17 madalya kazandık. Arkadaşlarımız kendi yaş kategorilerinde milli olma başarısını yakaladılar. Toplamda 5 milli sporcu çıkardık. Bu anlamda Malatya'da evinde çıkamayan engelli arkadaşlarımız için örnek ve büyük bir çalışmaya imza atıldı." dedi.

AZİM, GAYRET, İNANMAK

Bütün sporcularla gurur duyduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, " Azimleri ve gayretleri ile engelli kardeşlerimiz neyi başardıklarını gösterdiler. İmkânları kıt olmasına rağmen Türkiye'de derece yapmaları, altın madalya almaları bizi gururlandırıyor. Ailelerini de kendilerini de tebrik ediyorum. Çalışma, azim, gayret, inanmak başarıyı getiriyor. Burada çocuklarımızın başarısını görmek bizi gururlandırıyor. Belediyemizin 1400 lisanslı sporcusu var. Onların başarısı, Ampute takımımızın süper lige çıkması Malatya adına sevinilecek bir durum ve örnek başarılardır. Engellilerimizin bu başarıları bizi daha çok sevindiriyor ve mutlu ediyor." diye konuştu. (BÜLTEN)

İHA

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Atletizm Ve Bilek GüreşiEngelli SporcularAhmet çakırMalatya
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