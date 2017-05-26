Sarı kırmızılı kulüpte teknik heyetin tamamına ödeme yapılmayacağı, sadece teknik direktör İrfan Buz’un Süper Lig başarı priminden faydalanacağı öğrenildi. Teknik Direktör İrfan Buz’un sözleşmesinde Süper Lig’e yükselme primi olduğu ve bunun da sözleşmedeki özel hükümlere eklettirildiği ifade edilirken, İrfan Buz’un yardımcılarının ise sözleşmelerinde herhangi bir madde bulunmadığı belirtildi. Süper Lig’e yükselmeden dolayı İrfan Buz’a hak edişlerinin dışında ödenecek tutar sır gibi saklanırken, başarılı teknik adamın yardımcılarına ise herhangi bir ekstra ücret kulüp tarafından ödenmeyecek. İrfan Buz kendi alacağı başarı priminden uygun görürse yardımcılarına ödeme yapacak.

MEHMET KIROĞLAN