Gaziantep Arena Stadyumu’nda oynanan maçın ardından her iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. yayıncı kuruluşa konuşan ev sahibi takım teknik direktörü Metin Diyadin görevde kalmasının bir anlam taşımayacağını söyledi.

“DAHA KISMETLİ BİR TEKNİK ADAMA İHTİYAÇ VAR”

Diyadin, “Devre arası oyuncu transferleriyle beraber bu maçı hak ederek mağlup olmadık. Geçen haftada dahil olmak üzere ondan öncesinde de öyleydi. Rakipten çok daha fazla pozisyonumuz var. Bu ligin bence ofansif anlamda en iyi takımların biri ile mücadele ettik. Oldukça iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün iyi oynadık. Ama sonuçta futbol şansı diye bir şey var. Pozisyonlarımızda şanssızlıklarımız var, bir diğer taraftan baktığımızda tabi ki üzülüyoruz. Bu şekilde galip gelememek de bizi üzüyor. Gaziantep’in biraz daha kısmetli bir teknik adama ihtiyacı var. Bu saatten sonra burada durmamın bir anlamı olmadığını düşünüyorum ve görevi bırakıyorum” dedi.

BUZ: ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI!

Maçtan sonra mutluluğunu taraftarıyla tribünlerde yaşayan Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz, bu tür karşılaşmalardan sonra oyunsal değil puansal olarak düşünmek zorunda olduklarını söyledi. Buz, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için maçın zor olacağı zaten belliydi. Ancak buna hazırlıklıydık. 4 önemli oyuncum bugün bizimle değildi. Ama yerine oynayanlar da fena maç çıkarmadı. Tabi artık geri sayım başladı. bu saatten sonra iyi futbol kötü futbol demeden 3 puan almaya bakacaksınız. Bugün bunu düşündük ve uyguladık. Son dakika golleri her zaman daha fazla haz verir. Şimdi bu galibiyeti büyütmeden İstanbul’da oynayacağımız Altınordu maçına bakacağız” dedi.

KEİTA: ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM

Keita: Sakatlandığım ve takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Beraberlik hak ettik ve çok iyi oynadık. Ama futbol böyle bir şey. Biz çok iyi çalışıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Daha çok çalışacağız.

MAÇIN KAHRAMANI EREN: BİZİM İÇİN HER MAÇ FİNAL

Eren Tozlu: Oyuna sonradan girdim ve golümü attım. Son dakika gol atmak da bana nasip oldu. Son dakikalara yaklaştığımızda kötü bir gol yedik, ama hemen sonrasındaki santrada dönen topla gol atmayı başardık. Son dakika golleri çok iyi oldu. Pozisyonlar vardı ama ilk yarı değerlendirmedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bizim için her maç final gibi artık.

FATİH AVCI