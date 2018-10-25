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“Büyütecek bir şey yok”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Erol Bulut’un futbolcularla ilgili yaptığı çıkışı da değerlendiren Ravcı, “Takım içinde öyle konuşulduğu gibi sıkıntı yok. Bazı oyuncuların kendi aralarında iletişimsizliği var bunu da toplantı yaparak aşabiliriz” dedi.

“Büyütecek bir şey yok”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Erol Bulut’un futbolcularla ilgili yaptığı çıkışı da değerlendiren Ravcı, “Takım içinde öyle konuşulduğu gibi sıkıntı yok. Bazı oyuncuların kendi aralarında iletişimsizliği var bunu da toplantı yaparak aşabiliriz” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:24
“Büyütecek bir şey yok”

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, MKE Ankaragücü deplasmanında iyi bir performans ortaya koyamadıklarını ifade etti. Ravcı, "Neticede deplasmanda kaybettiğimiz bir 3 puan var. Takım olarak bu yenilgiyi hak ettik mi, bence sonuna kadar hak ettik. Çok fazla iyi bir performans ortaya koyamadık. Bunu da beklemiyorduk çünkü Antalya'da yaptığımız kamp, antrenmanlar açısından iyi geçmişti. Orada istekli bir çalışma vardı. Biz bunun maça da yansıyacağını düşündük. Ama maalesef böyle olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU FUTBOLCULAR DÜZELTECEK "

Sıkıntılı süreci futbolcuların düzelteceğine inandığını dile getiren Ravcı, "Kimsenin tedirgin olmasına ya da farklı düşünce içerisine girmesine gerek yok. Biz herkesten daha fazla o maçı kazanmayı istedik ama bazen böyle durumlar, kötü haftalar yaşanabiliyor. Bunu düzeltecek olan futbolcularımızın kendileri. Bizler her ne kadar dışarıdan onlara inandığımızı, güvendiğimizi ya da motivasyon açısından her zaman her hafta yaptığımızı yapsak da yine bu durumu futbolcularımız düzeltecek. Bizlerin onlara inandığımızı zaten biliyorlar. Önemli olan onların kendilerine inanmaları" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR ROBOT DEĞİL"

Ravcı, takım içerisinde büyütülecek seviyede bir sorun olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Teknik direktörümüz Erol Bulut ile her gün takımla ilgili istişareler yapıyoruz. Olan ya da olabilecek sorunları kendi aramızda da paylaşıyoruz. Bu tesislerde, kamplarda neticede bir insan topluluğu yaşıyor. İnsanların grup halinde bir arada oldukları yerlerde mutlaka ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Oyuncular nihayetinde robot değil, onlarında duyguları var. Hafta içi gerek sosyal hayatlarında gerek kendi arkadaşları içerisinde ufak tefek sıkıntılar yaşıyor. Erol hocada, bizlerde oyuncularla birebir konuşup, halledeceğiz. Halledilmeyecek sorunlar değil. Ortada çok büyük bir sorun yok. İşi ceza seviyesine getirecek sorunlar değil"

“GALATASARAY’I DAHA ÖNCE DE YENDİK”

Galatasaray karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerin kaydeden Ravcı, "Galatasaray ile oynayacağımız maç, kazanılmayacak bir maç değil. Biz Galatasaray'ı daha öncede yendik. Fenerbahçe'yi de yendik. Tabi normal, sıradan bir maç olarak görmüyoruz. Galatasaray bu ligin lokomotif takımlarından bir tanesi. Birçok şampiyonlukları var. Ama hiçbir takım, yenilmeyecek bir takım değil. Biz her zaman olduğu gibi kendimize inanıp, güveniyoruz. Yeter ki oyuncularımızın o gün saha içerisinde motivasyonları tam olsun. Maçı çok istemeleri, mücadeleyi sahaya yansıtmaları bizim açımızdan önemli, bunu yansıttıkları sürece zaten yenemeyeceğimiz takım yok. Galatasaray maçıyla birlikte inşallah yine iyi bir başlangıç yaparız. Alacağımız galibiyet, diğer maçların kazanılması açısından bize de bir moral olur. Amacımız, hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali RavcıYeni Malatyaspor
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