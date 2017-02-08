08 Şubat 2017 Çarşamba

Büyükşehrin rakibi Palandöken!

Türkiye 1. Erkekler Voleybol Ligi B Grubu’nda yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 5 haftalık mağlubiyet serisine ligin son sırasındaki 68 Aksaray Belediyespor karşısında son verdi. Rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden turuncu yeşilliler 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

07 Şubat 2017 Salı 17:53
Büyükşehrin rakibi Palandöken!

  Ligde oynadığı son 5 maçtan mağlubiyetle ayrılarak kötü bir seri içersinde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı şansızlığını 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında kırdı. Hafta sonu Aksaray Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı turuncu yeşilli temsilcimiz 3 – 0 kazandı. Karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan temsilcimiz ilk seti 13-25 kazandı. İkinci sete de ilk setteki gibi hızlı başlayan turuncu yeşilliler 25-16 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Üçüncü sette ev sahibi 68 Aksaray Belediyespor, bir ara skoru eşitleyip maçı 13 – 13’e getirse de zayıf rakibine şans tanımayan Malatya Büyükşehir Belediyespor 25 – 21 kazanarak maç sayısına ulaştı. 0 - 3 Bu galibiyetle 20 puana yükselen Malatya Büyükşehir Belediyespor, bugün sahasında Palandöken Belediyespor’u ağırlayacak.

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