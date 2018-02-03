BÜYÜKŞEHRİN MAÇINA DAVET

Okulların kapanmasıyla birlikte 15 günlük ara tatilde Yıldız Kız-Erkek Kulüpler Voleybol müsabakalarının oynandığını aktaran Cumali Kurak, dereceye giren kulüplerin belli olduğunu söyledi. Cumali Kurak, “15 tatilde iki haftalık süre içerisinde Yıldız Kız-Erkek Kulüpler Voleybol karşılaşmalarını tamamladık. Kızlarda 1. Türkiye Spor Kulübü, 2. Gençlik Spor Kulübü ve 3. Adrenalin Spor Kulübü oldu. Erkeklerde 1. Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2. Yeşilyurt Belediyesi Spor Kulübü ve 3. Girmana Spor Kulübü oldu. Küçüklerde ise müsabakalar devam ediyor. Bu hafta sonu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 5 maç oynanacak. Küçük kızlarda Anadolu Basket Spor Kulübü-Türkiyem Spor Kulübü, Uçarlar Spor Kulübü-Gençlik Spor Kulübü ve Anadolu Selçuklu Spor Kulübü-Adrenalin Spor Kulübü karşılaşacak. Küçük erkeklerde ise Orduzu Spor Kulübü-Uçarlar Spor Kulübü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-Pütürge Belediyesi Spor Kulübü bir birleriyle mücadele edecekler. Ortaokullar arası voleybol müsabakaları da 12 Şubat tarihinde başlayacak.” İfadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇ OYNANACAK

“Özellikle Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Son oynadıkları maçlarda gayet başarılı şekilde sonuçlar almaya başladılar. Keşke transferleri sezon başında yapmış olsalardı Play off oynama şansı bile elde edebilirlerdi. Yöneticilerin ve hocaların bu konuda takıma büyük destekleri var. Bizlerde il temsilcisi olarak her zaman yanlarındayız. Önümüzdeki Çarşamba günü saat 14.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda önemli Payas Belediyesispor maçı oynanacak. Ardından 11 Şubat saat 12.00’de yine Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arhavi Belediyesispor ile kendi sahasında karşılaşacak. Bu iki kritik maçta Malatyalıları takımlarını yalnız bırakmamaya destek olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.busabahmalatya.com