Malatya Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1. Lig B Grubu’nda deplasmanda Payas Belediye 2011 takımıyla karşı karşıya geldi. Hatay Payas Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Turuncu-Yeşilliler, 25-15, 25-19 ve 25-16’lık setlerle 3-0 kayıp etti. Muhammed Çatar yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyespor, Payas Belediye deplasmanından aldığı mağlubiyet ile ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak taraftarını üzmeye devam etti. Turuncu yeşilliler, ligin 5. haftasında evinde Palandöken Belediye’yi 3-1 yendikten sonra 6. haftada deplasmanda 1920 Maraşspor’a 3-2, 7. haftada evinde Bulancak Belediye Betonspor’a 3-2, 8.haftada ise deplasmanda Payas Belediye 2011’e 3-0 yenildi. Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 8 hafta sonuna 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak, haftayı 11. sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ