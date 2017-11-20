20 Kasım 2017 Pazartesi

Büyükşehir’in yüzü Voleybol’da gülmüyor!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya’yı temsil eden Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Payas Belediyesi 2011 takımına 3-0 mağlup oldu. Muhammed Çatar yönetimindeki Turuncu-Yeşilliler Ligde 8. hafta sonunda üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:39
Büyükşehir’in yüzü Voleybol’da gülmüyor!

  Malatya Büyükşehir Belediyespor, Voleybol 1. Lig B Grubu’nda deplasmanda Payas Belediye 2011 takımıyla karşı karşıya geldi. Hatay Payas Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Turuncu-Yeşilliler, 25-15, 25-19 ve 25-16’lık setlerle 3-0 kayıp etti. Muhammed Çatar yönetimindeki Malatya Büyükşehir Belediyespor, Payas Belediye deplasmanından aldığı mağlubiyet ile ligde üst üste üçüncü yenilgisini alarak taraftarını üzmeye devam etti. Turuncu yeşilliler, ligin 5. haftasında evinde Palandöken Belediye’yi 3-1 yendikten sonra 6. haftada deplasmanda 1920 Maraşspor’a 3-2, 7. haftada evinde Bulancak Belediye Betonspor’a 3-2, 8.haftada ise deplasmanda Payas Belediye 2011’e 3-0 yenildi. Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 8 hafta sonuna 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alarak, haftayı 11. sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahBüyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı

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