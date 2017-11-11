Lisanslı sporcu sayısını bine yükselten Malatya Büyükşehir Belediyespor, bünyesinden bugüne kadar 40’ın üzerinde milli sporcu çıkardı. Masa tenisi ve atletizmde Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Kulüp Başkanı Orhan Barman, en büyük hedeflerinin olimpiyatlara sporcu göndermek olduğunu söyledi. Mücadele ettiği 10 farklı branşta bine yakın lisanslı sporcuya imkan tanıyarak, onları hem yarışmacı olarak müsabakalara hazırlayan hem de üniversitelere girmelerini kolaylaştıran Malatya Büyükşehir Belediyespor, son yıllarda oldukça dikkat çekici başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Voleybolda 120, basketbolda 40, masa tenisinde 100, güreşte 40, kickboks - wushuda 300, atletizmde 150, tekvandoda 150, judoda 20 ve halk oyunlarında 40 lisanslı sporcuyla mücadele gösteren Malatya Büyükşehir Belediyespor, bugüne kadar bir çok milli sporcu yetiştirdi. Masa tenisi, atletizm ve kick boksta milli takımlara toplam 15 sporcu kazandıran turuncu-yeşilliler aynı zamanda atletizm antrenörü Mahmut Aluçlu ve masa tenisi antrenörü Ömer Tekin’i de milli takımlara gönderdi.

“DIŞARIDAN DEVŞİRME SPORCU ALMIYORUZ KENDİ GENÇLERİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Orhan Barman, yaptığı açıklamada hedeflerinin Malatyalı sporcularla başarıyı yakalamak olduğunu söyledi. Malatyalı sporcularla başarı olmak istediklerini belirten Barman, “Tüm branşlarda başarılı olmak elbette önemli ancak bizim bunu Malatyalı sporcularla yapma hedefimiz var. Çünkü kulübümüzün var olma gayesi bu. Yani dışarıdan karateci, tenisçi, atlet alarak Malatya adına yarıştırmanın bana göre bir anlamı yok. Bizim şehrimizin sporcularıyla her kategoride yola çıkıyoruz. Kapasiteleri ne ise gidebildikleri yere kadar gidiyorlar. Karınca kararınca onları destekliyoruz” diye konuştu.

İHA