30 Kasım 2017 Perşembe

Büyükşehir'in hedefi ligde kalmak!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar, bu sezon hedeflerinin ligde kalabilmek olduğunu söyledi.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:12
Büyükşehir'in hedefi ligde kalmak!

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de ard arda mağlubiyet alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı Anrenörü Muhammed Çatar, takımın bu sezon oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamadığını belirtti. Çatar, Hedeflerinin kalan maçlarda galibiyetler elde ederek, ligde kalmak olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, 8. haftası geride kalan Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 2 galibiyet, 7’de mağlubiyeti bulunuyor. Takımdaki son durumu değerlendiren Antrenör Muhammed Çatar, “Biz sezona genç bir ekiple başladık. Ağırlıklı olarak Malatyalı gençlerden kurulu bu takımla elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemeye çalışıyoruz. Tabi bu sezon şuana kadar iyi sonuçlar alamadık. Bunda takımımızın çok genç olmasının etkisi çok büyük diye düşünüyorum. Kalan maçlarımızda en iyi sonuçları alarak, ligde kalacağımıza inanıyorum” dedi.

“MALATYA BİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM ETSİN"
  Çatar, Malatya’da voleybolun profesyonel anlamdaki tek temsilcisi olduklarını da belirterek, “Malatya doğunun önemli kentlerinden birisi. Bu anlamda sporda önemli yatırımların olduğu bir kentiz. Bizde bu bilinçle voleybolda tek profesyonel kulüp misyonumuzla önemli bir özelliğe sahibiz. Malatyalıların voleybol sporuna bakışı oldukça olumlu bu da bizi her anlamda kamçılıyor. Önümüzde yıllarda daha iyi yerlere gelebilme adına çabalarımızı arttıracağız. Malatya bize sahip çıkmaya devam etsin” diye konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyespor, 8. haftası geride kalan Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 2 galibiyet, 7’de mağlubiyeti bulunuyor.

İHA
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