18 Ekim 2017 Çarşamba

Büyükşehir’e ağır Tokat!

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, sahasında lider Tokat Belediye Plevnespor’a 3-0 yenildi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 11:56
Büyükşehir’e ağır Tokat!

  Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşma 25-14, 25-12 ve 25-17’lik setlerle konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, geçen hafta deplasmanda Genç Kafkas karşısında aldığı galibiyetin ardından sahasında mağlup olarak iyi gidişatını sürdüremedi. Malatya Büyükşehir Belediyespor’un grupta 1 galibiyeti, 2 mağlubiyeti bulunuyor.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA OLMADI”
  Maç sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyespor antrenörü Muhammed Çatar, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Çatar, “Geçen hafta aldığımız galibiyetten sonra bu maça moralli çıktık ama karşımızda da oldukça güçlü bir takım vardı. Takımımız her geçen gün daha iyi duruma gelecek inşallah. Bu grupta aldığınız her puan çok önemlidir. Kalan haftalarda daha dikkatli olmalıyız. Sporcularım sahada ellerinden gelen mücadeleyi verdiler ancak olmadı” dedi.

İHA
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