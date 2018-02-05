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BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET

Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Giresun Bulancakspor’u 3-1 yenerek rahat nefes aldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET

Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Giresun Bulancakspor’u 3-1 yenerek rahat nefes aldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 12:07
BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖNEMLİ GALİBİYET

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda sezonun ilk yarısına kötü başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle yukarı yönlü çıkış yakaladı. Sezon içerisinde istediği sonuçları alamayan turuncu-yeşilliler, puan tablosunda kritik önem taşıyan ve kazananın ligde kalma adına büyük aşama kat edeceği maçta Giresun Bulancak’ı mağlup etti.

Giresun 19 Eylül Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setini ev sahibi takım 25-23 önde tamamladı. Ancak bu setten sonra toparlanan Malatya ekibi 25-17, 26-24 ve 25-23’lük setlerle maçı 3-1 kazanmasını bildi. Aldığı bu kritik galibiyetle puanını 18’e yükselten Büyükşehir voleybol takımı, 14 takımın yer aldığı grupta 10. sıraya yerleşti. Maç sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, alınan galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etti.

“ÖNÜMÜZ AÇIK”

Ligde kalma adına kritik bir galibiyete imza attıklarını söyleyen Barman, “ Takımımız Giresun’da oldukça önemli bir galibiyete imza attık. Puan tablosunda rakibimiz olarak görülen Giresun’u yenerek rahat bir nefes aldık. İnşallah bundan sonra önümüz açık. Bizde maçı tribünde izlerken zaman zaman oldukça heyecanlandık. Allah’a şükürle olsun ki maçımızı kazandık. Bütün takımı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Erkekler VoleybolBüyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı
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