Büyükşehir’den Milli takıma

Bugüne kadar birçok dalda milli takımlara sporcu gönderen ve önemli başarılar elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü, şimdi de Türkiye Kick Boks Milli Takımı’na sporcu gönderdi. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Ocak ayında Türkiye Kick Boks Turnuvasında 63 kiloda şampiyon olan Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Mehmet Kaya, Milli Takıma çağrıldı. Milli Takım kampına katılan Mehmet Kaya, 17-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Macaristan’da yapılacak olan Kick Boks Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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