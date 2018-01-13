Malatya Büyükşehir Belediyesi’nce Amatör spor kulüplerine yapılan malzeme yardımı için bir tören düzenlendi. Törende ilk olarak bir konuşma yapan Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Eserdi, dağıtılacak olan malzemenin çok önemli olduğunu belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı amatör sporcuların abisi olarak ilan ettiklerini söyledi.

“GELİŞİMLERİNE KATKI SUNUYORUZ”

Sanat Merkezi’nde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan başkan Ahmet Çakır ise, amatör spor yapan gençleri müsabakaya hazırlayan, yetiştiren yönetici ve hocaların da büyük bir fedakârlık gösterdiğini söyledi. Çakır,“Bu özveriyi sağlayan bütün amatör spor kulüp temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hem kentin kültürel gelişimini sağlamak, hem sosyalleştirmek adına projeler üretirken, bir yandan da sporu geliştirmek, gençlerimizi spora yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Biz gençlerimizi ne kadar sporla sanatla buluşturabilirsek, çocuklarımızın o kadar ferdi gelişmelerine katkı sunmanın yanı sıra ailesel ve toplumsal gelişmelerine ve başarılı olmalarına da katkı sunmuş oluruz. Bugün de burada Malatya’da bulunan 86 amatör kulübümüzün ihtiyaçlarını değerli başkanlarımızla tespit ettik. İhtiyaçlara göre de imkânlarımız çerçevesinde malzemeleri dağıtıyoruz.” şeklinde konuştu.

“MADDİ VE MANEVİ YANKILARI VAR”

Vali Ali Kaban ise yaptığı konuşmada, günümüzün en büyük sıkıntılı konularından birisinin özellikle uyuşturucu başta olmak üzere muhtelif alanlarda yaşanan kötü alışkanlıklar olduğunu belirterek, “Bu kötü alışkanlıkların ciddi manada sonuçları oluyor. Bireye sonucu oluyor, aileye ve topluma. Aynı şekilde bu kötü alışkanlıkları maddi ve manevi yankıları yansımaları oluyor. Bunu giderebilmenin en önemli şu anki kullanılabilecek alanlarından birisi spor. Sporun da özellikle amatör olan kesimi. Dolayısıyla bu alanda yapılacak çalışmalar, verilecek destekler ve bu desteklerin gerekliliği tartışılmazdır. Bu alandaki çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Bundan sonra da benzer şekilde faydalı çalışmaların devamını diliyorum.” diye konuştu.

“HATIRLA YAPILACAK BİR İŞ DEĞİL”

Hükümet olarak spora ve spor ahlakına büyük önem verdiklerini kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Amatör spor yöneticiliği bir sevda işi. Eğer gönlünüzde bu sevda yoksa ricayla, minnetle veya hatırla yapılacak bir iş değil. Onun için bütün yönetici kardeşlerime ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Biz gençlerimizin özellikle sporla uğraşmalarını, spor ahlak ve disiplinini almalarına büyük önem veriyoruz. Bu anlamıyla özellikle yapılan son değişikliklerle yerel yönetimlerimize yasal anlamda bu yardımların yapılmasının önünü açtık. Ama Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yasal düzenleme yapılmadan önce de amatör sporlara yardım ediyordu. Amatör sporcuların dostuydu. Ben huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanımıza amatör sporlara sahip çıkmasından dolayı teşekkür ediyorum. Amatör sporlara sahip çıkmak esasında Malatya’nın gençlerine sahip çıkmaktır. Çünkü milli sporcular bu amatör spor kulüplerimizde başlangıç yapıyorlar.” İfadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ