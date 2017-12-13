13 Aralık 2017 Çarşamba

Büyükşehir’den 6 puanlık galibiyet!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Engelliler Spor Kulübü’nü 2-1 mağlup etti. Aldığı 3 puanla en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkaran Turuncu-Yeşillier şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:20
Büyükşehir’den 6 puanlık galibiyet!

  Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa Eyyubiye Belediye Engelliler Spor Kulübü’nü 2-1 yendi. Ligde 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Malatya Büyükşehir Belediyespor’un Teknik Sorumlusu Suat Canlı şampiyonluk yarışında rakipleriyle aralarına mesafe koyduklarını söyledi. Suat canlı, “Rakip takım maça çok iyi hazırlanmıştı. İki tane Kenya Milli Takımı’nda oynayan oyuncuları etkili olan isimleriydi. Bizim takım uyum sorununu üzerinden attığı için artık çok iyi bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim. Şuana kadar sadece Antalya maçında tutuk oynadık. Onun dışın bütün maçlarda gayet motivasyonumuz üst düzeydeydi. Özellikle bu maçta Şanlıurfa taraftarı takımlarını desteklemeye gelmişlerdi. Ama atmosferden kesinlikle etkilenmemeye çalıştık. Onların bir nevi ligin üst sıralarıyla bağının kopma maçıydı. Bizi yendikleri takdirde aramızdaki puan farkını 1’e düşürme şansları vardı. Galip geldik ve 6 puanlık fark açtık. Şampiyonluk yarışında güçlü bir rakip ile aramıza mesafe koymuş olduk. Ligin lideri ile oynayacakları maçta da galip gelmek isteyeceklerdir. Netice itibariyle kazandık ve yolumuza  emin adımlarla devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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