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BÜYÜKŞEHİRDE TRANSFER HAREKATI!

Ampute Futbol 1. Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, devre arası transfer sezonunda kadrosuna orta saha oyuncusu Mehmet Balat’ı kattı. Daha önce çeşitli kulüplerde ve Milli takımda forma giyen oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden turuncu-yeşillilerin teknik sorumlusu Suat Canlı hedeflerinin ikinci yarıda şampiyonluk olduğunu söyledi.

BÜYÜKŞEHİRDE TRANSFER HAREKATI!

Ampute Futbol 1. Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, devre arası transfer sezonunda kadrosuna orta saha oyuncusu Mehmet Balat’ı kattı. Daha önce çeşitli kulüplerde ve Milli takımda forma giyen oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden turuncu-yeşillilerin teknik sorumlusu Suat Canlı hedeflerinin ikinci yarıda şampiyonluk olduğunu söyledi.

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 11:58
BÜYÜKŞEHİRDE TRANSFER HAREKATI!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ikinci yarı hazırlıklarını devam ediyor. Zorlu ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen turuncu-yeşilliler, daha önce Şehit Kamil Belediyespor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehmet Balat’ı transfer etti. Milli takım forması da giyen 34 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten teknik sorumlu Suat Canlı transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“SÜPER LİG İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Canlı,“ikinci yarıya sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Takımımız ikinci yarıda oynayacağımız zorlu maçlar öncesinde en iyi şekilde hazırlanıyor. Oyuncu kardeşlerimiz Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda haftanın iki günü idmanlarını aksatmadan yapıyor. Futbol arkadaşlarımız hırslı ve istekliler. İkinci yarıda tıpkı ilk yarıda olduğu gibi başarılara imza atacağız. Malatya’mıza ikinci bir Süper Lig takımı kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda kadromuzu güçlendirmek adına gayretlerimiz sürüyor. Transfer sezonu içerisinde yakından takip ettiğimiz Şehit Kamil Belediyespor’da forma giyen orta saha oyuncusu Mehmet Balat ile sözleşme imzaladık. Kendisi tecrübeli ve Milli takımda forma giymiş bir isim bize faydalı olacağına inanıyoruz. Transferin gerçekleşmesinde emeği geçen kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Ampute Futbol 1. LigMalatya Büyükşehir BelediyesporSözleşmeMehmet Balat
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