25 Aralık 2017 Pazartesi

Büyükşehir’de seri 8 maça çıktı!

Bu sezon mağlubiyetleriyle kendisinden beklenmeyen derecede kötü bir performans sergileyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol takımı mağlubiyetlerine bir yenisi daha ekledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:20
Büyükşehir’de seri 8 maça çıktı!

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Niksar Belediye’ye 3-0 yenildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor ligin 13.haftasında Tokat Niksar Spor Salonu’nda Niksar Belediyespor ile karşılaştı. Niksar Belediyespor setleri 25-16, 25-23, 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-0 kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, grubunda 8 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Ligde en son 5.haftada sahasında Palandöken Belediye’yi 3-1 yenen turuncu yeşilliler, 1920 Maraşspor ve Bulancak Belediye Beton Spor’a 3-2, Payas Belediye 2011’e, Arhavi Belediye’ye, Fındıklıspor’a, Solhanspor’a ve Niksar Belediye’ye 3-0, Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildi.

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