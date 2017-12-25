Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Niksar Belediye’ye 3-0 yenildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor ligin 13.haftasında Tokat Niksar Spor Salonu’nda Niksar Belediyespor ile karşılaştı. Niksar Belediyespor setleri 25-16, 25-23, 25-22 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-0 kazandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, grubunda 8 haftadır galibiyet yüzü göremedi. Ligde en son 5.haftada sahasında Palandöken Belediye’yi 3-1 yenen turuncu yeşilliler, 1920 Maraşspor ve Bulancak Belediye Beton Spor’a 3-2, Payas Belediye 2011’e, Arhavi Belediye’ye, Fındıklıspor’a, Solhanspor’a ve Niksar Belediye’ye 3-0, Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 yenildi.

HABER MERKEZİ