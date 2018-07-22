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Büyükşehir yol haritasını belirledi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

Büyükşehir yol haritasını belirledi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret etti.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:38
Büyükşehir yol haritasını belirledi!

Bünyesinde faaliyet gösteren hentbol, basketbol, atletizm, kick boks, ampute futbol ve voleybol takımlarının gelecek sezon planlamasıyla ilgili konuların ele alındığı ziyarette takımların hedefleri konuşuldu. Bu yıl voleybol, ampute futbol ve atletizm gibi branşların üst sıralarda mücadele edecek kadro ve altyapısının oluşturulması için yatırımın artırılması kararının alındığı toplantıda, başkan Polat’ın sportif çalışmalara desteğinin süreceği belirtildi. Kulüp başkanı Orhan Barman, büyükşehir belediye başkanı Polat’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, yeni sezon öncesi verilen desteğin karşılığında başarılarla gündeme gelen bir kulüp olma sözü verdi. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor KlübüHacı Uğur Polat
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