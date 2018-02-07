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Büyükşehir tekvando takımı seçmelerde birinci oldu 

Malatya Büyükşehir Belediyespor tekvando takımı, Anadolu Yıldızlar Tekvando seçmelerinde birinci oldu. 

Büyükşehir tekvando takımı seçmelerde birinci oldu 

Malatya Büyükşehir Belediyespor tekvando takımı, Anadolu Yıldızlar Tekvando seçmelerinde birinci oldu. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 15:09
Büyükşehir tekvando takımı seçmelerde birinci oldu 

Malatya’da yapılan seçmelerde erkeklerde 1’inci olan Büyükşehir, kızlarda ise 2’nci oldu. Büyükşehir genel klasmanda ise birinciliği kimseye kaptırmadı.
Alınan başarıdan dolayı sporcularını kutlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor tekvando antrenörü Vahap Genç, kulüp olarak önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.


Büyükşehir olarak tekvandoda başarılı sporcular yetiştirdiklerini kaydeden Genç, “Sporcularımız tebrik ediyorum. Gerçekten Malatya’da bir çok sporcu arasından elde edilen bu başarı göğsümüzü kabarttı. Bu anlamda çalışmalarımızın karşılığını aldık diyebilirim. Bize başından beri destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Ertan Mumcu’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyespor’un Anadolu Yıldızlar Tekvando seçmelerinde elde ettiği sonuçlar ise şöyle: 
"1.Miraç Şamil Yıldırım +65 kilo, 1.Muhammed Burak Özden 61 kilo, 2.Canpolat Özer 49 kilo, 2.Yusuf Özfidan 33 kilo, 2.Suede Özfidan 44 kilo, 2.Fatma Çelik 51 kilo, 2. İkra Levent 33 kilo,2.Muhammet Ali Kusar 65 kilo. Kızlarda 3. Sahrahira Nur Gültekin 59 kilo, 3.Öykü Kaymaz 41 kilo, 1.Ayca Aslan 55 kilo, 1. İkra Sayar 47 kilo."
 

İHA

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