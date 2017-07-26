26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Büyükşehir tekvando kulübü 3. Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tekvando takımı sporcuları Antalya’da rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek 3. oldu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:28
Büyükşehir tekvando kulübü 3. Oldu

  Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü 6-8 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu. 
Turuncu beyazlı kulüp sporcuları minderde rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek üçüncülük derecesi elde etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu 51 kiloda Ayşenur Çelik ve şampiyonaya 41 kiloda katılan Canpolat Özer 27 -28 Temmuz tarihlerinde Karaman’da yapılacak olan Milli takım seçmelerine çağrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü antrönürü Vahap Genç yaptığı açıklamada Türkiye şampiyonalarında iyi dereceler almaya başladıklarını belirterek, “Türkiye şampiyonalarında iyi dereceler almaya başladık. Hedefimiz Malatya’yı ve ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil etmek. Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhammed Ali Clay Spor Salonunda her gün antrenman yapıyoruz. Bu imkanları bize sunan en başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a, genel sekreter yardımcısı Ertan Mumcu’ya, kulüp başkanı Orhan Barman’a ve yetkililere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İHA
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